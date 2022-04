Nora reprueba aumento de sueldo de Rivera Pérez: no está justificado por ningún lado

La diputada Nora Merino Escamilla reprobó el aumento del sueldo del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, pues dicha medida se da en medio de una crisis de seguridad en la capital que no justifica el aumento de salario del alcalde.

En entrevista a CAMBIO, la legisladora petista advirtió que es un error el aumento de sueldo de ‘Lalo’ Rivera, pues en primer lugar, atenta contra una manera distinta de hacer política devenida de la Cuarta Transformación; en otras palabras, el plan de austeridad, pronunciado por el Gobierno federal y estatal no justifica sueldos altos en funcionarios públicos de la nación.

De manera tal que, de acuerdo con Merino Escamilla, ningún servidor puede estar por encima del sueldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aún más cuando dicha medida no se encuentra plenamente justificada.

“Creo que es un error, yo lo veo como un grave error, sobre todo porque en este entender de la Cuarta Transformación, no como un grupo político, no como un partido político, sino como una nueva forma de hacer política, el sueldo de ‘Lalo’ está ya por encima del sueldo del presidente de la República y no puede sobrepasarlo.