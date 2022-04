Sueldo de Lalo es una bofetada para los poblanos tras la pandemia: Roberto Solís

El diputado Roberto Solís catalogó como una grosería en contra de las y los poblanos que el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez se haya aumentado el sueldo, pues después de una crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, no cualquiera puede ganar lo que él va a ganar.

En entrevista a CAMBIO, el legislador arremetió en contra del aumento de salario que percibirá el alcalde de la capital, y apuntó que el dinero que ganará viene de los impuestos de la gente, por lo que merece una justificación y aclaración y no sólo se estipule arbitrariamente.

En ese sentido, Solís advirtió que el error en el incremento es mayor, pues no se está hablando de que a finales de mes terminará ganando 50 mil pesos, sino que excede el sueldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo cual hace que sea más polémico y genere más reacciones.

“Esto sin duda es una grosería para la gente porque no cualquier mexicano aspira lo que él está ganando; o sea ni hablamos de 50 mil pesos. Y creo que no acaba de entender que si la gente está harta es precisamente por este tipo de privilegios que de un plumazo, que de la noche a la mañana empiezan a subir los sueldos de esta manera y que ni siquiera existe una justificación real”, sentenció Roberto Solís.

Por otra parte, el morenista agregó que en vez de subirse el sueldo, en medio de un contexto de crisis por la pandemia de coronavirus y la inflación, lo cual por sí mismo ya es cuestionable, ocupe ese dinero para dar incentivos a las y los policías que sí merezcan ese apoyo, pues son ellos los que vigilan las calles de la ciudad que se encuentra sumida en la violencia.

“Por qué no le suben el sueldo a los policías que son los que están arriesgando la vida todos los días; por qué ese dinerito no lo ocupa para incentivos, por mínimo que sean, pero que no ocupe esos recursos para motivar a las personas, es un hecho lamentable”, advirtió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local.