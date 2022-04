Barbosa compara a Teziutlán con Puebla, la capital no tiene clínicas ni ambulancias propias (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló nuevamente la falta de servicios por parte de la administración del alcalde Eduardo Rivera, ya que la capital poblana no cuenta con una clínica municipal, ambulancias propias y bomberos, caso contrario a demarcaciones como Teziutlán, lugar en donde se realizó la rehabilitación de carreteras y del rastro municipal.

Durante este miércoles el Ejecutivo Estatal encabezó la apertura de diversas obras en la zona de Teziutlán, reconociendo la labor hecha por el edil Carlos Peredo y comparándola con la de Rivera Pérez, ya que en ese municipio sí se cuenta con un hospital que opera con recursos municipales.

Esto en contraste con la situación en la que se vive en la capital poblana, donde todos los servicios médicos corren a cargo del estado, además de que no hay un cuerpo de bomberos, sino solamente elementos de Protección Civil habilitados como tal.

“Va a parecer un asunto de comparación pero es bueno decirlo, en el municipio de Puebla no hay ninguna clínica municipal, no hay cuerpo de bomberos municipal, no hay ambulancias del municipio, en la mayoría de ciudades del interior del estado sí las hay y con su presupuesto”, señaló.