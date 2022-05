Oposición debe dejar a un lado el calor político y analizar a fondo la Reforma Electoral: Nacho Mier

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado a los partidos de oposición para que dejen a un lado el ‘calor político’ del debate de la Reforma Eléctrica, para que hagan un estudio a fondo de la nueva Reforma Político-Electoral y se dé un debate basado en argumentos.

A través de un comunicado, el diputado poblano sentenció que la nueva Reforma Político-Electoral es un reflejo de las luchas que han realizado los partidos políticos y movimientos sociales para mejorar la democracia del país, y tener órganos electorales eficaces, a menos costos, que garanticen la imparcialidad y equidad en las contiendas electorales.

En ese sentido, pidió a los legisladores del PRIANRD dejar a un lado la fobia que mostraron con el análisis de la Reforma Eléctrica y el no dejarse doblegar por los intereses privados extranjeros, puesto que deben de dar la cara a la ciudadanía en la toma de decisiones desde su cargo.

Aunado a esto, explicó que la postura que tuvieron respecto a la Reforma Eléctrica también creó una ruptura al interior de la alianza, puesto que no lograron tener los resultados que esperaban con las empresas privadas, cuestionándose en si recaían las responsabilidades en los asesores del PAN o el protagonismo del dirigente nacional del PRI.

“Los invito a no anteponer su fobia cromática, como sucedió con la Reforma Eléctrica, donde por presiones de intereses privados nacionales y extranjeros, no se dieron cuenta del daño que le hicieron al país (…). No me voy a cansar de construir puentes de entendimiento, diálogo y construir todo lo necesario alrededor de esta reforma. Son tiempos de definiciones y que cada quien asuma su responsabilidad frente a los mexicanos”, destacó Mier Velazco.