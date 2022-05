Genoveva no cede, rechaza posibilidad de tregua con Augusta: tiene un doble discurso

La ruptura interna en el PAN no vislumbra solucionarse pronto, pues Genoveva Huerta Villegas rechazó llegar a una 'tregua' con Augusta Díaz de Rivera, ya que consideró que hay un doble discurso y no hay cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron los distintos actores del partido.

En entrevista, Huerta Villegas criticó la falta de seriedad en el cumplimiento de acuerdos por parte de la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz; con ello, también descartó volver a tener intenciones de sentarse a platicar con la ex regidora para solucionar los conflictos internos del partido.

La diputada federal criticó el trabajo de la actual dirigente estatal, cuestionando la poca comunicación con la militancia; además se demarcó del trabajo que realiza Augusta Díaz en el CDE, resaltando que su equipo de trabajo se encuentra con Marko Cortés, el dirigente nacional, quien la hizo la representante del CEN en la elección a la gubernatura en Hidalgo.

“La verdad es que no encuentro el sentido de sentarme, ya me he sentado y una cosa dicen en la mesa y otra se hace ya en pública, entonces pues no. Vamos a seguir trabajando y esperando, insisto, formo parte de un equipo a nivel nacional con mi dirigente nacional Marko Cortés”, destacó la diputada federal.