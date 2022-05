Nora y Mónica piden no generar pánico con noticias de levantones, pero callan sobre el secuestro de Sandra

Las diputadas Nora Merino Escamilla y Mónica Silva Ruíz hicieron un llamado a no generar pánico con las noticias sobre 'levantones' en la ciudad, por lo que refirieron que hasta que se confirmen los casos se empezará a gestionar legislaciones que sancionen a los responsables de dichos secuestros, no obstante, no emitieron comentario sobre el ‘levantón’ y secuestro de Sandra Elizabeth Pérez Portillo en Chachapa, Amozoc.

En entrevista a CAMBIO, Merino Escamilla invitó a la población capitalina a no engancharse con las noticias falsas que abundan en los medios locales, pues lo que buscan estas notas es generar un pánico social que muchas veces es infundado, pero eso no significa que desatenderán el tema desde el Poder Legislativo.



“No vamos a dejar caer en fake news que nos quieran llevar al pánico, pero sí vamos a tener y desde el congreso vigilaremos de manera puntual cada una de las alertas, cada una de las desapariciones y cada uno de los temas alrededor de la violencia contra las mujeres”, advirtió la legisladora.



Además, Merino Escamilla destacó la labor que ha mantenido el gobierno estatal en materia de seguridad, por ello solicitó a la administración municipal encabezada por Eduardo Rivera Pérez a trabajar conjuntamente, a fin de que tanto la ciudadanía como el caso específico de la violencia contra las mujeres sean temas a tratar.



“Las autoridades municipales tienen la obligación de buscar mayor coordinación con el estado para poder replicar las acciones que el estado de manera eficiente ha hecho en materia de impartición de justicia, que el estado ha hecho en materia de combate a la delincuencia, entonces los municipios deben ser los primeros respondientes hacia cualquier hecho delictivo”, reconoció Merino.



Mónica Silva: no hay que generar pánico

Por su parte, la diputada Mónica Silva invitó a los medios de comunicación a no generar una percepción de inseguridad con los llamados ‘levantones’, pues lo que provocan es que los habitantes de la capital caminen con miedo ante la posibilidad de ser víctimas de un acto delictivo.



“Lo que yo sí invitaría, y aprovecho que están aquí los medios, es a no generar esta sensación, esta percepción de inseguridad, la realidad es que pueden existir casos que efectivamente haya habido un ‘levantón’ de alguna mujer o posiblemente de un hombre. Lo que sí es importante es no crear esta alarma social ni crear esta situación en donde la percepción de las mujeres sea de inseguridad”, sentenció Silva.



En ese sentido, también solicitó que los presidentes municipales gestionen políticas públicas para disminuir la inseguridad en sus demarcaciones, dotándolas de herramientas como patrullas, uniformes y capacitación a los miembros de sus policías e incluso a los miembros de la Policía Auxiliar.