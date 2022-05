Estafan, digo Estefan no tiene calidad para opinar, siempre pide moches: edil de Tecamachalco

El presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos aseguró que el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac no tiene calidad moral para señalar que en esta demarcación no hay condiciones de seguridad, pues aseguró que el coordinador de la bancada tricolor se ha distinguido por pedir moches a lo largo de su trayectoria política.

En entrevista, Mier Bañuelos descalificó las declaraciones de Jorge Estefan quien aseguró que en el municipio de Tecamachalco no existen condiciones de seguridad.

El edil de Tecamachalco comentó que Jorge Estefan Chidiac no tiene calidad moral para emitir ningún tipo de opinión, debido a que el político priista se ha caracterizado por pedir moches y por estar envuelto en escándalos de corrupción a lo largo de su trayectoria política.

"Estafan digo Estefan, no tiene la calidad moral para opinar ya que es bien sabido por todo el país de su manera de hacer política pidiendo moches para negociar asuntos legislativos y en el terreno electoral creando esquemas de compra de votos como lo fue el caso Monex en Tecamachalco esta clase de personas son repudiadas, no serviría de nada su apoyo además de que no lo necesitamos. Se agradece su intención", comentó Mier Bañuelos.