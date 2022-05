Nora urge al gobierno de Lalo atender tema de los levantones: es preocupante la situación

La diputada Nora Merino Escamilla aceptó que los ‘levantones’ en la ciudad son un tema que urge tratar, por lo que insistió que la administración de Eduardo Rivera Pérez debe priorizar la seguridad de las y los poblanos de la capital.

En entrevista, la legisladora aseveró que el tema es preocupante para los capitalinos, pues la ola de intentos de secuestros de mujeres que se vive en la ciudad y sus alrededores debería priorizarse y ocupar un espacio relevante en la agenda de cuestiones pendientes de la actual administración municipal.

Además, la petista mencionó que estuvo al tanto del intento de ‘levantón’ que la reportera del Canal 6, Leslie Mora, denunció cuando intentaba tomar el transporte público para dirigirse a su trabajo, por lo que Merino condenó el acto y pidió no invisibilizarlo, pues deben ser atendidas las denuncias ciudadanas de manera inmediata.

“El día de ayer veía en redes sociales un tweet donde una compañera que decía que estuvo a punto de que le pasara porque se sentía perseguida, me decía que me subiera a un coche, no podemos invisibilizarlo o pensar que no está pasando, en Puebla está pasando”, reconoció Nora Merino.