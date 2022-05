Carlos Martínez sale de su escondite para deslindar al PRD del alcalde detenido de Acatlán

El dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, reconoció que Arturo Cajica Gómez, presidente municipal de Acatlán de Osorio sí está signado con el partido del “Sol Azteca”, pero no es militante; además, pidió prudencia respecto a las declaraciones emitidas sobre la responsabilidad del PRD en el escándalo del edil acateco.

En entrevista a CAMBIO, y luego de estar ausente de los medios desde el lunes, el dirigente estatal dio la cara y afirmó que en el escándalo de Cajica Gómez el partido amarillo cuenta con la misma información que la Fiscalía General del Estado ha revelado a la prensa, por lo que se mantienen expectantes de los dictámenes que emita el organismo en los próximos días.

En este contexto, Martínez Amador aseguró que respetará en todo momento las investigaciones que la FGE determine realizar en el caso y así, cuando se obtengan las conclusiones del mismo, poder emitir las declaraciones sobre el tema.

De igual manera, el dirigente afirmó que el presidente Arturo Cajica, a pesar de haber sido candidateado como presidente por el PRD no pertenece al partido, pues solamente formó parte como candidato externo, como un ciudadano separado a los perredistas.

“Nosotros lo signamos, no lo negamos, nosotros vamos a esperar a que la justicia haga su trabajo y si hay alguna implicación entonces será el edil sancionado, pero si no será puesto en libertad, pero no lo negamos, nosotros lo signamos. No es afiliado, es un candidato externo, es un ciudadano, pero fue signado por el partido”.