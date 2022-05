La decisión sobre la remunicipalización del agua puede implicar riesgos financieros: Alcántara (VIDEO)

El diputado Eduardo Alcántara Montiel advirtió que la remunicipalización del agua por el momento implicaría un gran esfuerzo para la administración capitalina, toda vez que habría que analizar si los ingresos de los usuarios podrían sostener el servicio del agua, con el fin de no caer en problemas financieros.

En entrevista, Alcántara Montiel mencionó que la decisión sobre remunicipalizar el agua debe conceder primero un análisis de la situación financiera que acarreará esta situación, es decir, antes que nada debe evaluarse qué tanto la recaudación de los usuarios puede costear el préstamo del servicio.



En caso contrario de no analizar este estado, el Ayuntamiento sería acreedor a un riesgo financiero, pues si la recaudación de los usuarios no cubre el préstamo del servicio la administración municipal tendría que subsidiar parte del sistema hasta que pueda nivelarse y no correr el riesgo de contar con un adeudo.



“Si los ingresos que pagan los usuarios del agua permiten mantener el servicio sin lugar a duda puede hacerse cargo de él, pero si al principio la recaudación no es idónea el riesgo es que el Ayuntamiento tendría que hacer un esfuerzo tremendo para subsidiar parte del sistema hasta que pueda nivelarse”, apuntó el panista.



Por ello, la decisión que se tome en torno al tema indiscutiblemente estará mediada por el dinero que entre en cuestión, por ello, debe entenderse que el riesgo financiero al que sería acreedor el municipio podría implicar serias consecuencias.

En suma, el legislador panista reconoció que no es un tema sencillo, sino que tiene implicaciones que deberían tomarse en cuenta, pues en su momento la deuda del municipio con Soapap rebasó el presupuesto del mismo Ayuntamiento municipal, la cual ascendía a 5 mil millones de pesos.

Además, afirmó que debe ser el gobierno estatal, a través del Soapap, quien tenga que hacer valer las clausulas, ya que en el Consejo de este servicio sólo hay tres representantes del municipio, los cuales a pesar de que pueden opinar y emitir sus convicciones, no cuentan con la decisión final.