No se puede ocultar el vínculo de Parkimovil con el Yunque, incluido Regordosa: Barbosa (VIDEO)

"Es un asunto de claridad y no de miopía", señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta ante la defensa que intentó hacer el panista Pablo Rodríguez Regordosa a la concesión que el Ayuntamiento de Puebla le entregó a la empresa yunquista Parkimóvil.



El Ejecutivo Estatal reiteró que no se puede ocultar el vínculo de la empresa concesionaria con personajes yunquistas, toda vez que existe un beneficio directo por parte de la administración de Eduardo Rivera Pérez hacia ellos.

Por ello consideró que personajes que simpatizan con dicha corriente ideológica deben de reconocerlo públicamente, como lo es el caso de Pablo Rodríguez, de quien dijo esperar que asuma dicha posición.



"Es un asunto de claridad y no de miopía, aquí lo que es evidente es que hay decisiones gubernamentales en beneficio de personas integrantes que se dice son del Yunque (...) que asuman con dignidad su posición dentro del Yunque, todos incluyendo el señor Regordosa", expresó.



Del mismo modo, indicó que el ex diputado local debe evitar las posturas desafiantes ante las autoridades, dejando en claro que su gobierno no caerá en este tipo de acciones y señalando que no genera ningún beneficio para él mismo.

Asimismo, indicó que se dará a conocer el esquema financiero por el cual se logró la construcción de las plataformas de Audi, periodo en el cual el panista se desempeñaba como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, dejando entrever que existieron irregularidades en dicho proceso.

Dichas declaraciones del mandatario se dan después de que Rodríguez Regordosa señaló que existía miopía por parte del Ejecutivo Estatal por las críticas hechas a la concesión entregada por el Ayuntamiento.