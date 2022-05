Comisión de Participación Ciudadana del SEA corre el riesgo paralizarse por falta de comisionados

El Comité Estatal de Participación Ciudadana, corre el riesgo de paralizar sus funciones puesto que el Congreso del Estado no ha iniciado con el proceso para elegir a los dos comisionados que se ausentaron el año pasado y en caso de no renovar los cargos antes de noviembre no anticiparían la salida del presidente, Francisco Mariscal Magdaleno.

Una parte fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción es el Comité Estatal de Participación Ciudadana, pues es una especie de vinculación entre el SEA y las organizaciones civiles y académicas en este sentido, para el mejoramiento del estado en materia anticorrupción.

Actualmente, el Comité de Participación ciudadana sólo está trabajando con dos comisionados, esto debido a que al final del año pasado salieron dos integrantes por distintas situaciones, siendo la de mayor trascendencia Claudette Hannan quien dejó el cargo para volverse comisionada del Itaipue y posteriormente magistrada de la Sala Especializad del Tribunal de Justicia Administrativa.

A finales de noviembre, el Comité tendrá una baja más pues el actual presidente, Francisco Javier Mariscal Magdaleno tendrá que dejar el cargo debido a que terminará el periodo por el cual fue electo.

Esto pone en riesgo el funcionamiento del Comité, pues en caso de quedar con dos integrantes deberán de paralizar sus funciones pues es necesario que haya un número impar para la toma de decisiones y además la carga de trabajo rebasaría la capacidad de los integrantes.

El proceso de la elección de los comisionados restantes recae en el Congreso del Estado, pues es el poder legislativo quien debe de determinar a los representantes académicos y empresariales que conformarán un comité especial para que realicen la elección de los nuevos comisionados.

En entrevista, el diputado Oswaldo Jiménez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, aseguró que ya está en dialogo con el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que se pueda realizar el proceso de elección de los comisionados y no corra riesgo el funcionamiento del Comité.