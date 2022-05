Barbosa anima a Lalo Rivera a asumir servicio del agua: no habrá entrega sin condiciones (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó al alcalde Eduardo Rivera Pérez a mantener la calma con el tema de la concesión del servicio de agua en la capital, tras señalar que su administración no dejará solo al Ayuntamiento y recordar que pese a que la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ha presumido la eliminación de la deuda pública, no hizo nada durante su gestión.

El Ejecutivo Estatal aseguró que no se buscará la municipalización del servicio sin que existan las condiciones adecuadas en el municipio para que éste pueda asumir dicha responsabilidad de nueva cuenta.



Indicó que la deuda con la que cuenta el Soapap ante Banobras se encuentra siendo pagada por parte de la administración estatal, esto después de que se concesionó el servicio a favor de Agua de Puebla para Todos.



"Le diría al alcalde que no se preocupe, pero que asuma su responsabilidad. No vamos a crear una entrega del manejo del agua sin que haya condiciones para que haya un manejo viable", declaró.



Barbosa Huerta afirmó que las finanzas municipales cuentan con el dinero suficiente para poder asumir el servicio de agua potable para toda la demarcación, contrario a lo que piensa el edil.

Asimismo rechazó que el Ayuntamiento de Puebla esté en condiciones de asumir dicha responsabilidad gracias a que la deuda pública que se tenía no se pagó en el gobierno de Claudia Rivera, contrario a lo que ella misma ha presumido.

Debido a ello, el mandatario estatal indicó que aunque la ex edil use ese argumento para defender su administración, no generó ningún beneficio para los poblanos aunado a que no se hicieron proyectos.