Siete años de confrontaciones y amenazas de Jorge Estefan Chidiac vs Arturo Rueda (FOTOS)

Jorge Estefan Chidiac ha sido un político poblano que se ha empeñado durante los últimos siete años en buscar silenciar el trabajo del periodista Arturo Rueda, director de esta casa editorial, luego de haberlo exhibido en múltiples ocasiones por irregularidades, delitos o incluso escándalos políticos como la búsqueda de la imposición del DAP en Puebla, siendo éste el motivo de su última confrontación.

En una hoja membretada con el logo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, ostentándose como coordinador de la bancada del PRI, Estefan Chidiac lanzó una amenaza al periodista Arturo Rueda el pasado 6 de diciembre de 2021 tras ser exhibido en su columna Tiempos de Nigromante como el orquestador de la propuesta del cobro del DAP en la mayoría de los municipios del estado.

En aquella misiva, el priista amenazaba con interponer otra denuncia en contra de Arturo Rueda luego de haberlo llamado ‘El Rey de los Moches’, aunque en la columna explicó que era un apodo que la clase política le había dado tras su participación en diversos escándalos en los distintos cargos públicos que ha desempeñado.

Además, anunciaba su interés en buscar la reapertura de la denuncia que presentó en 2015 por el supuesto delito de extorsión, misma investigación por la que el director de Diario CAMBIO fue detenido el pasado sábado en un proceso que ha presentado diversas irregularidades.

La persecución de Estefan Chidiac al periodista data de la campaña electoral de ese año, a finales de mayo de 2015, quien en ese entonces candidato a diputado federal denunció a Arturo Rueda ante la PGR por el supuesto delito de extorsión, difundiendo un video editado del supuesto acto grabado por él mismo.

La versión de Rueda

Tras darse a conocer públicamente la denuncia en su contra el 25 de mayo del 2015, un día después Arturo Rueda publicó en su columna la cronología de los hechos y su versión sobre las acusaciones en su contra. De acuerdo con el periodista poblano todo empezó con la llegada de un audio proveniente de una fuente anónima en donde Estefan Chidiac y Juan José Lecanda, particular del senador Emilio Gamboa, relacionado con el escándalo de los supuestos desvíos que se realizaron desde Bansefi a través de “maletas” y “lana” para el entonces legislador.

Para verificar la veracidad del audio el periodista poblano buscó una reunión con el ahora diputado local el 7 de mayo, la cual se concretó dos días después para cuestionarlo sobre el audio, cuya veracidad fue confirmada por el priista y ofreció dinero para que no se realizara la publicación, oferta que fue rechazada y posteriormente pidió un acuerdo con la fuente anónima que proporcionó el audio para comprarlo y evitar que saliera a la luz.

Ante la imposibilidad de esto, Estefan Chidiac concretó una segunda reunión en su casa con Arturo Rueda en donde grabó la conversación para después editarla y descontextualizar los diálogos en los que el ex director del Bansefi ofreció otro acuerdo para evitar la publicación de la grabación que lo involucraba en los desvíos sin lograr su cometido.

Fue el 23 de mayo que Estefan Chidiac buscó por tercera ocasión a Arturo Rueda para informarle que lo grabó e intentó extorsionarlo ofreciendo no denunciarlo a cambio de no publicar el audio donde el priista y Lecanda hablaba de las “maletas”, algo que no sucedió debido a que no había garantías de que otro medio la publicara, pues finalmente los portales E-consulta y Al Portador publicaron el escandaloso audio.

La desestimación de la denuncia

En una primera instancia la PGR determinó que la denuncia no era de su competencia pues al tratarse de un supuesto delito del fuero común, motivo por el cual lo turnaron a la Procuraduría General de Justicia. Esto provocó que cinco meses después de haber presentado la denuncia Estefan Chidiac organizara una rueda de prensa para meter presión a la PGJ en la revisión del caso, según escribieron medios locales el 12 de octubre del 2015.

Un año después, en abril del 2016, la Fiscalía General del Estado desestimó la denuncia y determinó que no existió ningún caso de extorsión, pues luego de hacer un análisis del video se determinó que estaba editado y que además Estefan Chidiac no presentaba tensiones corporales o algún indicador que indicara que estaba siendo extorsionado.

Segunda amenaza de denuncia de Estefan

El 1 de junio de 2016, Arturo Rueda publicó una columna en la que señalaba que Telmo Federico Muñoz Couto era un operador para beneficiar económicamente a Jorge Estefan Chidiac y a la ex candidata del PRI, Blanca Alcalá Ruíz; siendo el modus operandi de los priistas el utilizar como prestanombres a Federico Muñoz tanto en propiedades como en empresas para evadir el pago de impuestos.

Ante la publicación realizada en Diario CAMBIO, ese mismo día Estefan Chidiac organizó una rueda de prensa en donde lanzó una amenaza a Arturo Rueda para que fuera denunciado nuevamente, instando a Federico Muñoz a proceder legalmente por daño moral al periodista.

El ataque del SAT

Pero los ataques y amenazas de Estefan Chidiac no sólo fueron en el ámbito legal a través de la presentación de demandas en contra de Arturo Ruedo, pues también fue el autor intelectual para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP realizara diversas auditorias en lo personal contra el periodista y a Multisistema de Noticias Cambio, así como sus socios.

El propio Rueda denunció en diversas columnas que el priista hizo uso de sus relaciones en las altas esferas de poder para mandar auditorías a Diario CAMBIO y a su persona además de investigaciones por parte del SAT, aunque el mismo periodista anunció que no se encontró nada y por ende no se tuvo repercusiones ante estos embates.

Tercera amenaza: Estefan advierte denuncia penal vs Rueda por criticar el DAP

Por si fuera poco, en diciembre de 2021 el coordinador del PRI en el Congreso Local, Jorge Estefan Chidiac, nuevamente amenazó al director general de Diario CAMBIO, Arturo Rueda, con presentar acciones legales en su contra por una columna publicada el 6 de diciembre de 2021, titulada “La aberración: Morena al servicio del PRIAN” en la que criticó las intenciones de los diputados locales de aprobar el cobro del DAP en los municipios.

Fiel a su estilo y atentando contra la libertad de expresión del gremio periodístico, Jorge Estefan Chidiac exhibió su ‘bravuconería’ al amenazar con iniciar un proceso jurídico en contra de Arturo Rueda por haberlo calificado como ‘El Rey de los Moches’, pese que dicho mote se lo ganó el priista por participar en una serie de escándalos de corrupción a lo largo de su carrera política.

Cuarta amenaza: Chidiac habla por Edgar Nava, asegura que éste denunciará a Rueda

Finalmente, el pasado 19 de mayo en una entrevista para sus medios a modo, Estefan Chidiac se convirtió en vocero del empresario Edgar Nava, al asegurar que éste supuestamente presentará una denuncia en contra de Arturo Rueda por el delito de extorsión, todo, una vez que regrese de sus vacaciones.

Supuestamente y de acuerdo con lo dicho por Jorge Estefan, Edgar Nava presuntamente fue víctima de extorsión por parte del director de Diario CAMBIO, situación que no hizo antes “por temor a represalias”.