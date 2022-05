Recrimina Micalco a la Fiscalía no haber atendido solicitud de Cecilia Monzón para ser protegida (VIDEO)

El diputado Rafael Micalco crítico el actuar de la Fiscalía General del Estado al no otorgar las medidas de protección a Cecilia Monzón cuando las solicitó, además destacó que la activista solicitó esto en cuatro ocasiones al órgano estatal.

#Politikón | El diputado @rafamicalco criticó a la @FiscaliaPuebla por no dar las medidas cautelares que ya había solicitado #CeciliaMonzon y exigió que se le den garantías a quien lo solicita #Puebla pic.twitter.com/GguGQWQ5Vg

En rueda de prensa, el legislador panista consideró que la FGE no ha sabido enfrentar algunas situaciones en diferentes casos, como lo es el hecho de no otorgar las medidas solicitadas por Cecilia Monzón.

"No ha podido (La Fiscalía General del Estado), no ha sabido cómo enfrentar algunos problemas, sobre todo como darles garantías a quienes ya se manera anticipada le han avisado, le han pedido auxilio como el caso de Cecilia pues vemos que no fue atendido ese llamado", señaló el panista.