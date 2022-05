Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro pide investigar caso de Monzón con perspectiva de género

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que de manera coordinada se realicen acciones con perspectiva de género para esclarecer el asesinato de la activista poblana, Cecilia Monzón.

El asesinato de Cecilia Monzón provocó que algunos políticos, a lo largo del fin de semana, exigieran el esclarecimiento del caso incluso por actores nacionales, puesto que el móvil del caso apunta a que se trata de un ‘crimen artero’ en contra de la activista e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa Huerta lo señalaron así.

En el pleno local, la diputada federal Julieta Vences hizo un pronunciamiento como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género solicitando el esclarecimiento del caso y que se realice una investigación con perspectiva de género para que Cecilia Monzón pudiera tener justicia.

De igual forma, la morenista recordó que Cecilia Monzón sufrió trabas que existen en el sistema judicial del país en temas relacionados de género, pues no se dio resolución a una denuncia que presentó Javier López Zavala por la pensión alimenticia de su hijo.

Debido a esto, pidió que se revierta la obstrucción del acceso de justicia de las mujeres, y que se pueda dar con los responsables del asesinato de Cecilia Monzón puesto que ayudará a terminar con las prácticas de discriminación, de la cual fue víctima en el caso que tuvo con Javier López Zavala.

Por su parte, el diputado local Rafael Micalco criticó el actuar de la Fiscalía General del Estado al no otorgar las medidas de protección a Cecilia Monzón cuando las solicitó, a la par calificó el asesinato de Cecilia Monzón como una ejecución y un hecho lamentable que debe ser esclarecido.

"No ha podido (La Fiscalía General del Estado), no ha sabido cómo enfrentar algunos problemas, sobre todo cómo darles garantías a quienes ya de manera anticipada le han avisado, le han pedido auxilio como el caso de Cecilia pues vemos que no fue atendido ese llamado", sentenció.