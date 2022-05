Lalo Castillo quiere prohibir que vayan dos pasajeros en una motocicleta, tras ejecución de Cecilia Monzón

El diputado Eduardo Castillo López informó que revisará el Código Penal del Estado para prohibir que vayan dos pasajeros en motocicletas, esto después de que así se dio el ataque a la activista Cecilia Monzón el pasado sábado.

El asesinato de Cecilia Monzón fue condenado por el diputado de Morena, quien aseguró que los demás compañeros también condenan el hecho, adelantando que deberán realizar diversas modificaciones a la Ley para que se pueda proteger a la ciudadanía y evitar que este hecho se vuelva a repetir.

En entrevista, Eduardo Castillo reveló que se encuentra analizando la Ley de Movilidad y el Código Penal para poder accionar en el sentido de prohibir que dos personas viajen en una misma motocicleta.

Aunado a esto, buscará que se tipifique como delito este hecho aunque adelantó el sentido de la reforma que pretende presentar ante el Congreso del Estado, la cual anunció que será presentada en las próximas semanas.

“Ya estoy revisando la Ley de Movilidad, la tipificación en el Código Penal, porque no lo vamos a permitir, en Puebla no vamos a permitir que vayan dos personas en una moto, ese es un tema delicado, es un tema que hay que revisarlo, hay que emparejar la Ley, hay que dejar que quien use una motocicleta sea una persona, no dos”, dijo el diputado.