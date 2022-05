Néstor Camarillo da la cara por Alito Moreno: es una campaña de desprestigio de los morenistas (VIDEO)

El líder estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, acusó como “un circo” a la filtración de audios para desacreditar al dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, de cara a las elecciones en seis estados de la República.

Los audios fueron filtrados por la gobernadora de Campeche, Lydia Sansores, donde se oye al dirigente Moreno decir “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, por lo cual se ganó una ola de comentarios negativos.

En ese sentido, Camarillo Medina denunció el acto de la gobernadora de Campeche, pues comentó que ella prefirió limitarse únicamente a filtrar los audios y no a remitirlos a las autoridades correspondientes para que se hiciera una investigación a fondo y confirmar que los audios eran de Alejandro Moreno.

“En represalia está esto que está pasando, este circo que están armando en Campeche para dañar la imagen del partido, para dañar la imagen del presidente, lo lamentamos mucho. Vemos cómo se ha vuelto unas escenas de circo, por qué no la gobernadora agarra va y hace una denuncia, no, no lo hace, simplemente va a perjudicar al partido a días de la elección en seis estados”, sentenció el líder estatal priista.