Llama Alcántara a no desestimar levantones en Puebla tras feminicidio de Sandra (VIDEO)

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, Eduardo Alcántara Montiel, consideró que no se debe de desestimar ningún tipo de señalamiento respecto a la inseguridad que viven las mujeres en Puebla y pidió que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para evitar casos como el de Sandra, mujer secuestrada en Amozoc que terminó en feminicidio.

En entrevista, Alcántara Montiel hizo un llamado para que no se desvaloricen los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de las mujeres desde distintas aristas, puesto que cualquier acción abona en este sentido.

De igual forma, pidió que no se desestime los señalamientos que se realizan en casos de violencia contra las mujeres puesto que pueden tener un desarrollo complejo como el que sucedió en Amozoc, con el caso de Sandra quien fue hallada sin vida el fin de semana pasado

'Todo lo que se haga para proteger a los poblanos siempre debe ser prioridad, no debemos de desestimar ningún tipo de señalamientos por menor o mayor que sea, después a veces por las indagatorias que se dan habrá casos que no pasarán a mayores o no eran temas tan complejos desafortunadamente como el desenlace de Amozoc recientemente, fue un tema bastante complicado', señaló Eduardo Alcántara.