Reportes de casos de bullying en escuelas poblanas llegan al Congreso

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Xel Arianna Hernández, informó que ha habido reportes de casos de bullying en otras regiones del interior del estado en cinco unidades educativas donde incluso se han lastimado a estudiantes menores de edad, que por la lejanía de la capital no se han denunciado ante la SEP.

En entrevista, la diputada aseguró que varios padres de familia han hecho solicitudes a la Comisión de Educación que se tenga vigilancia en las unidades educativas, esto ante la preocupación de padres de familia ante los casos de bullying que se han dado a conocer últimamente en redes sociales.

La diputada también recordó que se hizo un exhorto hace unos meses a la Secretaría de Educación Pública del Estado, para que se modificara el protocolo de violencia y no solo se trate de género si no también se incluya el bullying pero no han tenido una respuesta por parte de la dependencia estatal

Asimismo, hizo un llamado para que las escuelas privadas dejen de funcionar como una empresa y centren su labor como la responsabilidad que tienen frente a la sociedad en el ámbito educativo, esto luego de que se diera a conocer un caso de bullyin en el Instituto Oriente y otras instituciones de esta índole.

En ese sentido, explicó que es necesario que las escuelas privadas deben de trabajar de la mano con la SEP para generar estrategias para terminar con estas prácticas de violencia entre los estudiantes, sin que se considere que se transgrede su libertad o hay intromisión de la parte pública.