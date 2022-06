Crisis automotriz mundial ha frenado la compra de mil nuevas patrullas: Barbosa (VIDEO)

La compra de las mil patrullas que serán repartidas entre los municipios del estado se ha visto obstaculizada por los problemas de producción de estos vehículos a nivel mundial, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El Ejecutivo Estatal afirmó que se ha ido generando una bolsa de recursos estatales para poder realizar la compra de las patrullas, toda vez que se busca tener un buen uso del dinero público en comparación de lo que sucedió en gobiernos pasados.

Sin embargo, refirió que aún no se ha podido iniciar con el proceso de adquisición debido a que a nivel mundial la producción de este tipo de unidades automotores se ha visto afectada y se ha parado.

"No hay producción automovilística, no hay quien surta, parece una estupidez pero así está sucediendo en el mundo. Si no, ya hubiéramos comprado, así traemos ahorradito nuestro dinero”, declaró.