Mónica Rodríguez critica que 4 de sus iniciativas vs la violencia de género estén en la congeladora

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia reveló que cuenta con cuatro iniciativas presentadas por ella que están en la congeladora legislativa las cuales versan sobre temas en torno a la violencia contra la mujer, pero celebró que su punto de acuerdo surgido a raíz del feminicidio de Cecilia Monzón se haya resuelto con prontitud.

En entrevista, la panista celebró que se haya dictaminado su propuesta donde se penalizarán los intentos de feminicidio con una cantidad similar en años de prisión para quien cometa un feminicidio; dicha iniciativa de la panista partió a raíz del asesinato de la activista Cecilia Monzón, pero a la vez urgió que se ponga más atención a las iniciativas que busquen hacerle frente al problema de la violencia contra la mujer.

“Celebro la prontitud con la que se atendió este caso de punto de acuerdo ya que he sido portavoz en distintas ocasiones de la urgencia de que el tema de los feminicidios sea prioridad en la agenda del Congreso, aunque desafortunadamente tenemos ahí un rezago en iniciativas sobre temas de feminicidio que no se han atendido oportunamente”, afirmó la legisladora del partido blanquiazul.

Sin embargo, la panista apuntó que no sólo se deberían atender de manera rápida las iniciativas que se presentan en el Congreso, pues éstas sólo representan una forma de combatir el problema, sino que debería ponerse más atención a otras de distintos ámbitos que procuren la justicia a la mujer.

A la vez, Mónica Rodríguez destacó la iniciativa que presentaron sus colegas de bancada Nancy Jiménez y Rafael Micalco que estipula reunir toda la cantidad de feminicidios y cómo el Congreso puede intervenir en el tema en medio del contexto por el asesinato de Cecilia Monzón.

“Me da mucho gusto que se esté discutiendo este tema ya que a más de una semana del artero acto que arrebató la vida de la activista no se tiene reporte alguno de los responsables o al menos resultados de las indagatorias, pero me permito hacer la invitación para que este no sea el único punto de acuerdo al respecto”, declaró la panista.