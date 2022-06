Néstor Camarillo confirma que sí hay proceso de expulsión del PRI vs Javier López Zavala

Néstor Camarillo Medina confirmó que Javier López Zavala tiene un proceso de expulsión en su contra derivado de faltas a los estatutos del partido; sin embargo el dirigente estatal del PRI dijo desconocer quién promovió el proceso en contra del ex marinista.

En entrevista para Diario CAMBIO, Néstor Camarilla aseguró que el proceso de expulsión existe y sólo falta que la dirigencia estatal tenga certeza si se presentó en la Comisión de Justicia Partidista a nivel local y federal, puesto que en cualquiera de las dos instancias puede solicitarse este proceso.

De igual forma, explicó que también debe de informarse respecto a si es un segundo proceso en contra del ex secretario de Gobernación de Mario Marín, o se trata de la denuncia en su contra presentada en 2019 y que sólo fue reactivada para darle seguimiento al caso.

Al respecto, reveló que tras el cambio de dirigencia los procesos que había iniciado la pasada administración priista fueron ‘parados’ puesto que se buscó empezar desde cero, por lo que la denuncia fue archivada y en consecuencia pudo tener una nueva activación del caso.

“Habrá que ver dónde fue esta denuncia de expulsión de Javier López Zavala, me parece que la que hubo hace dos años quedó archivada, ya no hubo seguimiento, no sé si sea una nueva o sea la anterior que ya le estén dando seguimiento otra vez, voy a investigar qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo”, destacó el dirigente estatal.