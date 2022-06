Hay que ‘joder’ a las autoridades por los feminicidios, a las mujeres nos están matando: Olimpia Coral (VIDEO)

La activista Olimpia Coral Melo aseguró que “está bien dar un voto de confianza a las autoridades del estado de Puebla, pero también está bien seguir jodiendo” para que se esclarezca el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez y el de todas las mujeres víctimas de este delito en la entidad. Igualmente pidió que “las mujeres dejen de ser criminalizadas desde los balcones de los privilegios debido a que la realidad es que las están matando”.

En entrevista, la activista poblana dijo no ser una voz autorizada para hablar sobre el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón; sin embargo, dijo que se suma a la exigencia de justicia a las autoridades por este caso y el de todas las mujeres que han sido asesinadas en la entidad poblana.

" No soy una voz autorizada para hablar sobre el tema, pero sí para exigir justicia por la muerte de Cecilia Monzón y de todas las mujeres asesinadas en Puebla. Entiendo que se les dio un voto de confianza a las autoridades, pero yo diría que sigamos jodiendo mucho para que todos los feminicidios del estado sean esclarecidos", dijo Coral Melo.

En ese sentido, Olimpia Coral Melo hizo un llamado al Gobierno del Estado para abrir el diálogo con las mujeres víctimas de violencia para que todas las voces sean escuchadas y atendidas dignamente, resaltando la urgencia de que las autoridades dejen de criminalizar a todas aquellas mujeres que levantan la voz para luchar por sus derechos.

"A mí me gustaría que así se abrieran las puertas de Casa de Gobierno de Puebla para escuchar a las mujeres y no sólo que las vean desde los balcones, no sólo criminalizarlas desde arriba, desde el privilegio, sino encontrar que estas mujeres con digna rabia están luchando porque nos están matando y porque hoy ya es un lujo estar vivas”, resaltó Olimpia Coral.