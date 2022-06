Helena Monzón exigió pena máxima vs los responsables de la ejecución de su hermana

Helena Monzón Pérez exigió la pena máxima en contra de todo aquel que resulte responsable por el feminicidio de su hermana la activista y abogada Cecilia Monzón, luego de que confirmó la detención de presuntos implicados en el caso, y solicitó a la Fiscalía de Puebla que actúe sin dejar cabos sueltos: “pedimos que no haya salidas furtivas de prisión, que no haya detenciones que no lleven a condenas”, dijo.





Fue por medio de un audio que Helena Monzón envió un enérgico y emotivo mensaje dirigido al colectivo Insurrectas y a las personas que se encontraban en la movilización pacífica en memoria de su hermana Cecilia Monzón, detallando que su ausencia en dicha protesta fue porque se encontraba siguiendo de cerca la detención de los posibles responsables del feminicidio que ocurrió este lunes, entre ellos López Zavala quien es padre del hijo de la activista y abogada.



“Hemos recibido comunicaciones respecto a actuaciones y diligencias que comportan la detención de presuntos responsables en el feminicidio de mi hermana Cecilia Monzón Pérez. Es este hecho y no otro el que me impide estar ahora mismo de pie ante todos ustedes para reivindicar la causa que mi hermana defendió hasta el último día”, dijo Helena Monzón.



En dicho audio y a nombre de la familia de Cecilia, exigió a la Fiscalía de Puebla que todos los responsables detenidos se les pueda aplicar la pena máxima sin que se trate de una apariencia por parte de la institución, además de que señaló que también se realicen las diligencias con perspectiva de género, recalcando que la muerte de su hermana se trató de un feminicidio.



"Para los responsables del atroz asesinato, que sean debidamente condenados a prisión de forma inmediata, nuevamente insisto el fallecimiento de mi hermana no comporta el silencio de su voz, comporta únicamente que el resto tengamos que tomar la palabra, comporta que el ruido lo tengamos que hacer otras (…) vamos a seguir luchando y haciendo ruido, justicia para Cecilia es justicia por y para las mujeres", finalizó Helena Monzón.



En memoria de Cecilia realizan plantón pacífico en la FGE

Este lunes en punto de las 18:00 horas, el colectivo feminista “Las Incorrectas” colocó en la puerta de la Fiscalía General del Estado (FGE) varias cruces de color rosa, veladoras y flores para recordar a la abogada Cecilia Monzón, quien hace dos semanas fue asesinada de más de seis disparos cuando se encontraba a bordo de su camioneta.

En dicha movilización también estuvieron presentes hermanas de lucha de la activista, amigas e incluso mujeres que eran sus clientas, pues Cecilia las asesoraba legalmente tras sufrir violencia vicaria. Ahí todas ellas exigieron justicia para Monzón Pérez y consignaron lo mismo que Helena, su hermana, pues ellas también esperan que su homicidio no quede impune y que caiga quien tenga que caer.

Fue gracias al plantón que este colectivo organizó que se pudo reproducir el audio de Helena Monzón, pues la hermana de Cecilia pidió disculpas por no asistir al movimiento; sin embargo aclaró que el motivo de su ausencia fue porque se encontraba indagando la detención de los personajes que este lunes fueron detenidos y quienes estarían vinculados con el feminicidio de la activista.