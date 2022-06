Detención de López Zavala no afecta al PRI, dejó de ser militante desde 2019: Camarillo (FOTOS Y VIDEO)

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, mantuvo su discurso al asegurar que Javier López Zavala, presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, ya no era militante del partido tricolor desde el año 2019 cuando inició su proceso de expulsión, además de que descartó que afecte la imagen del partido con miras al 2024.

Sin embargo, en 2021 el PRI le permitió a López Zavala pelear por la candidatura a diputado local por el distrito 4 de Zacapoaxtla, por lo que se registró ante las instancias internas del tricolor.



? #ALMOMENTO | El líder del #PRI en el estado, Néstor Camarillo Medina dio a conocer que el partido tricolor comenzó el proceso de expulsión de Javier López Zavala en el año 2019#diariocambio#PUEBLA pic.twitter.com/fItsboFIW9

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 7, 2022

Néstor Camarillo condenó que el ex candidato a la gubernatura de Puebla sea uno de los presuntos implicados en el asesinato de Cecilia Monzón, por lo que solicitó que todo el peso de la ley caiga sobre él.

Además, el líder del partido tricolor aseguró que la militancia del PRI no defenderá al ex servidor público, pues señaló que el partido no es “abogado” de nadie.



"Reprobamos y condenamos y exigimos justicia y hoy que hay una línea que ya hay supuestos responsables pedimos que todo se aplique todo el peso de la ley", dijo en entrevista.



El líder del PRI en el estado informó que Javier López Zavala quedó expulsado de esta fuerza política por apoyar a Morena durante el proceso electoral del 2018, además de que no ha refrendado su afiliación al tricolor desde 2020.

Néstor Camarillo sentenció que el ex candidato a la gubernatura representa al “viejo PRI” del cual sus militantes ya no quieren saber nada, por lo cual dejó claro que la detención de Javier López Zavala no perjudicará a su partido.



“Ese es el PRI que nos heredaron, el que ya no queremos que vuelva. Por eso estamos jóvenes trabajando en el partido. El proceso de expulsión fue en 2019, que tiene vigencia. Ya no refrendó su militancia en 2020”, finalizó.



Javier López Zavala fue detenido la mañana de este lunes por su posible participación en el artero feminicidio de la madre de su hijo, Cecilia Monzón, perpetrado el pasado 21 de mayo.