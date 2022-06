Congreso analizará resolución de la SCJN que declaró inconstitucional la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas

El líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que se evaluarán las resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre invalidar el paquete de leyes que dieron paso a la creación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.

En entrevista, Céspedes Peregrina apuntó que se esperará a que les sea notificado formalmente el dictamen de invalidar las modificaciones a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de resolver si existe la posibilidad de que el Instituto creado a partir de esas reformas se mantenga en funciones.

“Claro que habrá que ver si no son dos cosas distintas de lo que estamos hablando, el Instituto en el tema de atención indígena y el tema de la consulta en lo que refiere a la reglamentación de las leyes indígenas, pero hay que esperar a que nos sea notificado puntualmente la resolución de la Suprema Corte”, aclaró Céspedes.

Al respecto, el morenista reconoció que las iniciativas que se legislan en el Congreso local van encaminadas a procurar el aval de la Constitución; sin embargo, advirtió que hay condiciones que deben preverse, por lo cual habrá que revisar cabalmente qué se hizo incorrectamente y de ser posible resolver el conflicto.

A la vez, reparó en que el trabajo legislativo en el Congreso pretende realizar iniciativas bajo el marco constitucional a partir de análisis conscientes y detallados; sin embargo, reconoció que hay condiciones como las resueltas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la consulta con los pueblos indígenas que parecen no coincidir con las emitidas por el Congreso; pero señaló que no habría problema en reponerlas.

“Nosotros defenderemos lo que consideremos que esté bien hecho conforme a derecho, y si no sin ningún problema lo corregiremos; insisto, no hacemos nada que busque violar la constitución, lo tratamos de hacer de la mejor forma siempre, hacemos el mejor análisis cuidando todos los aspectos y si hay algún criterio más no habría problema en asumirlo”, advirtió el diputado por Morena.