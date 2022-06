López Zavala representa al viejo PRI, aquel que queremos que no vuelva jamás: Néstor Camarillo (VIDEO)

El líder estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, señaló que Javier López Zavala representaba la vieja imagen del Revolucionario Institucional y exigió que se apliquen las sanciones necesarias sin importar que haya sido o no militante del partido.



En entrevista, Camarillo Medina reparó en que escándalos como éste, donde a López Zavala se le imputó el delito de feminicidio en contra de la activista Cecilia Monzón, han dañado la imagen del partido desde hace algunos años.



“Lo vuelvo a repetir, ese es el viejo PRI que no queremos que vuelva, hace muchos años por ese tipo de situaciones es que el PRI está como está, pero también insisto en que de la mano de políticos priistas con gran experiencia y la ola de jóvenes que nos hemos sumado al partido intentamos darle otra cara”, repuso Camarillo Medina.



Asimismo, insistió en que no deberían de hacerse conjeturas apresuradas por la serie de fotos que López Zavala se tomó con diversos priistas, pues afirmó que la situación con estos señalamientos son prejuicios que pueden dañar la imagen de una persona que no tiene nada que ver con la orquestación del delito.

Cabe señalar que si el caso de López Zavala se dictamine con todo el peso de la Ley, no afectará la imagen del priismo sin importar si el ex secretario marinista fue militante o no del partido, pero insistió en que él no aparece en la lista de renovación de los militantes de este partido.



“No importa que sea del partido que sea, aquí es parejo, aquí se cometió un delito que nos conmovió a todos, que ha sido un tema nacional y que no podemos estar medio a favor o estar medio en contra, aquí es que se aplique la Ley con todo su peso”, apuntó Néstor Camarillo.



A la vez, el priista recalcó en el hecho de que los viejos militantes del partido ahora son de Morena, pues recordó que cuando empezó a formar parte del partido tricolor todos aquellos morenistas antes fueron gobernadores, presidentes municipales, diputados afiliados al Revolucionario Institucional.