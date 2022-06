Si aumentan los contagios y muertes por Covid regresarán las medidas sanitarias en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que solamente se regresarán a las medidas restrictivas por el Covid-19, en caso de que incrementen los números de casos y defunciones de forma considerable.

El Ejecutivo estatal indicó que no se deben tomar decisiones que afecten la conducta social, ya que éstas sólo deben de aplicarse cuando haya un riesgo para la salud de los poblanos.

En este sentido indicó que el Coronavirus no será una enfermedad que se radique pero que si puede ser controlada, por lo que se debe de aprender a vivir con ella.

Barbosa Huerta indicó que se valorarán los números de contagios y de defunciones que representen riegos mayores para decidir si se retoman las medidas restrictivas contra el virus.

"No podemos pasar a las restricciones hasta que no veamos riesgos mayores de afectación fe la salud y no solamente cuadros gripales", declaró.