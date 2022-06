Gobierno de Puebla apoyará a la ex pareja de Michel Chaín tras sufrir violencia de género

El gobernador Barbosa consideró que la renuncia de Chaín Carrillo como secretario municipal de Gestión y Desarrollo Urbano es un buen antecedente para que no existan violentadores de mujeres

El gobierno del estado brindará todo el apoyo legal que necesite Elia Rojas, ex pareja sentimental de Michel Chaín Carrillo, tras sufrir violencia de género , señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta al mismo tiempo de celebrar la renuncia del ex funcionario municipal.

En su conferencia de prensa, el mandatario consideró que la renuncia de Chaín Carrillo como secretario municipal de Gestión y Desarrollo Urbano es un buen antecedente para que no existan violentadores de mujeres en cargos públicos.

En este sentido indicó que ya se ha buscado establecer contacto con la víctima a fin de poderle brindar la ayuda que requiera.



"Si la agraviada lo solicita todo el apoyo institucional y legal que debe tener por ser la parte doliente de un abuso de esta naturaleza,", expresó.



La semana pasada en redes sociales Elia Roja mostró fotografías de las lesiones que le provocó Michel Chaín, quien tras eso renunció a su cargo en el gobierno municipal para enfocarse en su defensa legal.