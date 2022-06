Los Ayuntamientos poblanos carecen de protocolos vs linchamientos: Roberto Solís (VIDEOS)

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Roberto Solís Valles denunció que los Ayuntamientos poblanos no cuentan con protocolos específicos para tratar el tema de los linchamientos y es el gobierno estatal el que tiene que entrar a apoyarlos ante su nula respuesta.

En entrevista, Solís Valles condenó el linchamiento ocurrido el fin de semana en el municipio de Huauchinango que acabó con la vida de Daniel Picazo de 31 años, quien desempeñó un puesto en la Cámara de Diputados.

“Yo me atrevo a decir que no hay protocolos para tratar el tema de los linchamientos, cada vez que sucede esto siempre vemos que el Gobierno del Estado entra, les jala las orejas o mejor dicho, me atrevo a decir, que los presidentes municipales no están poniendo atención al tema de la seguridad”, sentenció el morenista.