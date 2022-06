Es un error de Armenta aceptar el apoyo de la familia Morales: Barbosa (VIDEO)

El apoyo de Jesús Morales Rodríguez hacia Alejandro Armenta se trata de un error y no un destape, ya que no se debe permitir la suma de estos perfiles a Morena, consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal cuestionó que el senador morenista se haya exhibido por un apoyo de apenas 25 personas en la cabalgata que le realizó Morales Rodríguez en la hacienda de su familia el pasado fin de semana.

Esto al señalar que la familia Morales ha ido solamente brincando de un proyecto político a otro, al recordar que Jesús Morales Flores fue miembro del PRI durante varias décadas, mientras que su hijo Morales Rodríguez formó parte de los gobiernos panistas e incluso fue candidato a una diputación federal por dicho partido.

“Una gente así jamás debe ser amigo de quienes somos dirigentes de este movimiento de la Cuarta Transformación, no podemos ser amigos, fuchi, guacala, esto no es un destape es un error de esos que no se deben de cometer que por 25 caballos se exhiban este tipo de circunstancias”, expresó.