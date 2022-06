Barbosa confirma investigación contra su ex secretario: si no hizo nada que no se preocupe (VIDEO)

El ex secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar debe de estar tranquilo si es que no cometió irregularidades a su paso por el gobierno estatal, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta tras afirmar que hay averiguaciones sobre el abogado.

El Ejecutivo Estatal cuestionó la forma en la cual se desempeñó Cuéllar Delgado dentro de su administración, ya que a través de su cargo tuvo influencias en casos particulares en donde él tenía intereses, tras haber pagado presuntamente 230 millones de pesos en liquidaciones de trabajadores.

En este sentido indicó que ya hay resultados de una investigación que hizo la Secretaría de Seguridad Pública y de la cual el abogado ya ha presentado una impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa.



"Cuando invité a Abelardo Cuellar a ser parte de mi gobierno no lo invité a ser abogado de los interesados, si lo que se está investigando es si era abogado y era parte de ello e influía, si no hizo nada indebido que no se preocupe", expresó.



Por ello es que consideró que el ex secretario de Trabajo busca asumirse como un perseguido político del Gobierno del Estado ante los malos manejos en los que incurrió, por lo que Barbosa Huerta lo exhortó a no preocuparse si es que no tiene nada que ocultar.

El mandatario estatal también indicó que Abelardo Cuéllar está tratando de defenderse a través de desplegados pagados por la organización de la 28 de Octubre, creando un escenario de defensa a su favor.



“Cada vez que alguien es investigado comienza a decir que es perseguido político (…) que no con desplegados pagados por la 28 de Octubre en La Jornada esté queriendo crear un escenario mediático”, declaró.



Ante esta situación, el gobernador aseguró que tendrán que ser las autoridades correspondientes las que se encarguen de hacer las averiguaciones y den a conocer las conclusiones de las mismas así como las responsabilidades del ex secretario estatal.