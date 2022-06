Se malinterpretaron mis declaraciones sobre Armenta y los Morales: Belmont

El dirigente estatal de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, acusó que una serie de tergiversaciones respecto a sus declaraciones sobre el senador Alejandro Armenta y el panista Jesús Morales hayan desatado una malinterpretación de éstas, y de esta forma se hayan originado críticas del gobernador Miguel Barbosa en su contra.



En entrevista a Diario CAMBIO, el morenista dijo: “Yo lo único que quiero comentar es que nosotros estamos trabajando en una línea institucional, con mucha cercanía hacia la gente, hacia nuestros militantes, y ni vamos a detenernos; entendemos muy bien el proyecto que encabezamos. No vamos a caer en este tipo de comentarios que seguramente sacan de contexto, como en este caso lo hizo el medio que me entrevistó. Es así, de ahí se desató una serie de declaraciones”, argumentó el morenista.



Respecto a los dos actores políticos, Belmont Cortés se limitó a decir que respeta su relación personal expuesta en la foto de la cabalgata, y por no ser un evento político dijo que no daría más declaraciones; por lo que mencionó que Morena ha sido visto con buenos ojos integrar a nuevos militantes siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos que el partido estipula.

Por ello, aseguró que no dejó la puerta abierta sin más para que cualquier político se integrara a las filas de Morena, sino que justificó que como todo se requiere de dar resultados a partir del trabajo que ha realizado el aspirante en su trayectoria y a la vez coincidir con los valores que el partido guinda sigue y acata, y a partir de ahí se analizará la posibilidad de que se integre a Morena.



“Todos los que quieran sumarse tendrán que demostrar con mucho trabajo, apegarse a los valores y los principios y ser congruente entre lo que ellos digan o propongan y sus acciones, que no puedan llegar así como así sino que si se ajustan al planteamiento del proyecto que nosotros tenemos, pues podemos valorar el que sí participen y en darles una oportunidad”, advirtió Aristóteles Belmont.



Por otra parte reconoció que el pleito que sostuvo con el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, fue frontal, pues expuso que los viejos ex militantes del partido tricolor no se amoldan con los estatutos de Morena; no obstante comentó que los que sí han sido aceptados es porque han mostrado resultados y trabajo comprometido.