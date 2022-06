Grupos en Morena se niegan a renovar la dirigencia nacional y estatal: Barbosa (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó la existencia de perfiles que se niegan a renovar la dirigencia estatal de Morena; sin embargo, ésta debe llevarse a cabo con un padrón confiable que dé certeza a los resultados.

El Ejecutivo Estatal consideró como sano que desde el Comité Ejecutivo Nacional se busque cambiar las presidencias de los comités en todas las entidades, situación que no sucede desde el 2018.

Esto al recordar que en años pasados se han presentado intereses de ciertos grupos al interior de Morena que han impedido que haya renovaciones a través de la presentación de impugnaciones ante los tribunales electorales.

“Hay intereses políticos individuales y hasta colectivos que no quieren que haya renovación de direcciones en el país y que permanentemente presentan impugnaciones ante las autoridades electorales y que con eso que no haya renovación”, expresó.

Barbosa Huerta consideró que en el caso específico de Puebla se debe de contar con un padrón que dé certeza de los resultados que se tengan dentro del proceso de cambio en la dirigencia estatal.

Además de que también se debe generar una apertura a la sociedad; pero evitar que perfiles como el de Jesús Morales Rodríguez y su familia ingresen a las filas morenistas, que sólo busquen aprovecharse del partido.

“Con un padrón confiable tendrá que haber una renovación creíble, sin un padrón confiable no va a haber una renovación creíble no va a ser aceptable. Lo que yo recomiendo es la apertura completa de Morena, no a todos”, declaró.