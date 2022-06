TEEP exonera a Claudia Rivera de presunta promoción anticipada y uso indebido de recursos públicos

En sesión, los magistrados aprobaron de manera unánime desestimar las acusaciones en contra de la también ex candidata a la alcaldía de Puebla por la colocación de unas vallas publicitarias.

La ex presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco fue exonerada por parte del Tribunal Electoral del Estado de presuntos actos de promoción anticipada y uso indebido de recursos públicos .

En sesión, los magistrados aprobaron de manera unánime desestimar las acusaciones en contra de la también ex candidata a la alcaldía de Puebla por la colocación de unas vallas publicitarias.

Esto al señalar que Rivera Vivanco no estuvo relacionada directamente con la ocupación de dichos partidos ya que fue un tema del partido, además de que estos no eran anuncios espectaculares y no necesitaban un número identificador.

Otro de los asuntos analizados fueron unas quejas por publicaciones en Instagram, en donde se aprobó por mayoría desestimar las acusaciones, tras considerarse que no eran propaganda sino difusión de sus actividades como servidora pública.

Esto debido a que la magistrada Norma Angélica Sandoval consideró que estas si constituían actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.