Aspirantes a dirigir Morena en Puebla deberán de contar con una trayectoria destacada: Garmendia

El ex secretario General de Morena en Puebla, Edgar Garmendia de los Santos, celebró la emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del partido y refirió que los perfiles que aspiren al cargo deberán haber contado con una trayectoria destacada al interior del instituto político.

El diputado local dijo que los aspirantes deben de ser tomados en cuenta a partir de sus méritos y trabajo dentro del partido, es decir, que hayan presentado buenos resultados en los puestos en los que se han desempeñado; además de que descartó que esta evaluación reduzca la cantidad de aspirantes; al contrario, se intentaría incrementar la participación de los aspirantes a la dirigencia

En este tenor destacó que el empeño de los aspirantes deberá provocar confianza entre los mismos votantes que realizarán la elección dentro de la asamblea distrital, pues estos evaluarán los perfiles, y tendrán que esforzarse para compaginar el trabajo nacional de Morena con el local.

Cabe subrayar que posicionamientos como el de Garmendia también han sido defendidos por otros morenistas como Sergio Salomón Céspedes Peregrina e Iván Herrera, quienes han declarado hace unos días que la contienda para elegir al próximo dirigente debe estar sujeta a transparencia y valoración de los mejores perfiles para el puesto.

“Hay que abrirles las puertas a quien quiera participar en Morena y que quiera contribuir al partido, que trabaje y tenga claros los principios de no mentir, no robar, no traicionar, aunque aclaró que la revisión debe de ser escrupulosa para evitar perfiles que no tengan buenas intenciones”, aseguró Herrera.