Rosa Márquez, Carlos Hernández y Cesar Addi levantan la mano por la dirigencia de Morena (FOTOS)

En entrevista con Diario Cambio, los aspirantes se pronunciaron a favor de la reorganización del partido a nivel local, debido a que desde el 2018 no ha habido renovación en el Comité Ejecutivo Nacional

Carlos Hernández Hernández, Rosa Márquez Cabrera y Cesar Addi se destaparon para contender por la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, aunque en entrevista con Diario CAMBIO aseguraron que esperarán las resoluciones de las asambleas distritales.

Vía telefónica por separado, los tres aspirantes celebraron la emisión de la convocatoria y se pronunciaron a favor de la reorganización de Morena a nivel local, debido a que desde el 2018 no ha habido renovación de la dirigencia estatal.

Los tres aspirantes hicieron un llamado a que se elija democráticamente a los aspirantes y se atienda puntualmente el proceso establecido en la convocatoria.

Fue la ex diputada federal y ex regidora de la capital poblana, Rosa Márquez Cabrera, quien pidió que no se centre la atención en una sola persona o en aquellos que tienen un cargo de dirección al interior del propio partido.

Márquez Cabrera aseguró que la reorganización de la dirigencia estatal de Morena forma parte significativa de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



“Yo en lo que estoy interesada es en contribuir desde donde sea a que atravesemos esta etapa tan importante, contribuir a que se avance en la consolidación institucional de este proyecto que es Morena; más allá de estarlo viendo en un cargo, en una responsabilidad, es contribuir en lo personal y en lo colectivo, esto como un movimiento poblano por la Cuarta Transformación” afirmó Márquez Cabrera.



Por su parte el coordinador de Promoción y Defensa del Voto de Morena, Cesar Addi mencionó que primero se debe poner atención en las resoluciones que surjan en las asambleas distritales que la convocatoria estipula para que posteriormente el próximo 6 de agosto se pueda dar a conocer al nuevo dirigente morenista en Puebla.

En ese sentido, César Addi no se descartó para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena e insistió que se deben atender las conclusiones a las que se lleguen en las asambleas distritales programadas para el 30 de junio.



“Depende lo que diga la asamblea para elegir al próximo dirigente, pero no tengo idea de quiénes participen. Si participamos y nos eligen para desempeñarnos como consejeros, pues en la próxima reunión se podrá plantear la participación hacia la dirigencia”, mencionó Cesar Addi.



Mientras que Carlos Hernández Hernández, excandidato a diputado federal por el Distrito 11, reveló que fueron sus propios compañeros de partido quienes lo han candidateado para ser el nuevo dirigente estatal de Morena.

Ante esto, Hernández Hernández reconoció que le gustaría desempeñarse en dicho cargo, sin embargo dijo que como todo proceso de selección se deben acatar los procedimientos establecidos en la convocatoria emitida el pasado jueves.