"Con cero votos, nadie se vuelve presidente" el mensaje de Barbosa sobre la 'guerra civil' al interior de Morena

"Con cero votos, nadie se vuelve presidente", ese fue el mensaje del gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre la 'guerra civil' que ha comenzado al interior de Morena por la dirigencia estatal, además de que se dijo respetuoso del proceso y aspiraciones de los perfiles que CAMBIO dio a conocer competirán en la renovación.

En conferencia, el morenista expresó que las aspiraciones de los 8 perfiles que esta Casa Editorial reveló este lunes, son válidas y cada uno tendrá sus propios propósitos para lograr el puesto de presidente del Comité Directivo Estatal.

Barbosa Huerta omitió dar mayor opinión respecto a los perfiles y su trayectoria, por lo que únicamente mostró su respeto para que el proceso de renovación se lleva a cabo de manera organizada y con democracia.



"Yo respeto mucho las aspiraciones de quienes puedan dirigir el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y habrá una renovación de verdad necesaria en el país y en el estado (...) ya quienes aspiren habrán participado de manera entusiasta, pero con cero votos nadie se vuelve presidente", apuntó.



La convocatoria de Morena establece que a mediados de julio se harán las asambleas distritales para la elección de 10 perfiles, mientras que el próximo 6 de agosto se llevará a cabo la asamblea estatal en la que se definirán los perfiles que encabezarán el partido rumbo al 2024.

CAMBIO dio a conocer esta mañana que ochos perfiles se pelearán la dirigencia estatal del partidos, como lo son el diputado local Carlos Evangelista; la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco; la ex regidora de Puebla, Rosa Márquez; el ex secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar y otros colo César Addi, Carlos Hernández, Abraham Quiroz y Marco Alonso Aco.