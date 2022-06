Canacintra en contra de la ley antirruido: afecta a los sectores productivos, nunca se nos consultó (VIDEO)

La Canacintra se mostró en contra de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva que fue aprobada por el Congreso local el pasado jueves, pues su presidente Luis Espinosa señaló que actualmente desconocen de qué trata y si será necesario hacer adecuaciones que no se tenían previstas a las empresas para evitar el ruido.

#Entérate | En @canacintrap se sienten molestos por no haber sido tomados en cuenta para la aprobación de la #LeyDelRuido en el @CongresoPue por ley tendrían que haberlos consultado como una Cámara de Consejo, no para pedirles permiso, si no para enriquecerla: @lespinosarueda pic.twitter.com/SSwR9m2Pyq