Claudia confirma que va por la presidencia del CEE de Morena (VIDEO)

La ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, confirmó su interés en competir por la dirigencia estatal de Morena, afirmando que no descarta la posibilidad de participar dentro del proceso interno del partido, tal y como lo adelantó Diario CAMBIO.

La ex alcaldesa @RiveraVivanco_ aseguró que no se descarta ni se apunta para ir por la dirigencia estatal de @MorenaEnPuebla , tras afirmar que debe de consolidarse al partido político @Diario_Cambio pic.twitter.com/i8DSCAYmXH

Acompañada por la ex secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales y por la ex secretaria de Gobernación Municipal, Catalina Pérez Osorio, Rivera Vivanco se pronunció a favor de que haya un cambio en la dirigencia estatal del partido tras la publicación de la convocatoria.

En este sentido, señaló que existen diversos grupos internos que se encuentran interesados en participar, por lo que se debe de trabajar de forma conjunta para poder fortalecer al partido, en lugar de generar distanciamientos entre ellos.

Asimismo, aseguró que ella se encuentra interesada en la renovación del Comité Ejecutivo Estatal; sin embargo, evitó precisar si será ella quien busque la dirigencia del partido o si será alguno de los integrantes de su familia quien lo haga.

En ese sentido, Claudia Rivera afirmó que cuenta con apoyo importante al interior de Morena, descartando que su pasado como presidenta municipal pueda ser un factor en contra para sus aspiraciones partidistas.

“Que ni me apunten ni me descarten, estoy enfocada en seguir trabajando en el fortalecimiento del partido, preparada para los cargos que me confiera el partido”, expresó.