Melitón Lozano dialogará con normalistas de Teteles de Ávila Castillo que denunciaron agresiones (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como reprochables las agresiones que recibieron normalistas de Teteles de Ávila Castillo por parte del Consejo Estudiantil por no participar en una marcha, por lo que instruyó a la SEP a dialogar sin privilegios con las afectadas para garantizar su protección.

Luego de que en redes sociales se difundieron videos de los hechos, el mandatario estatal comentó que la situación que rodea a la Normal Rural de ese municipio es preocupante, ya que al mantener una ideología radical se vuelve complejo mantener un diálogo y sostener acuerdos.

Barbosa Huerta recordó que entre 2019 y 2021, las integrantes de la normal han tomado diferentes posturas de reto a la autoridad estatal en la que han bloqueado caminos, vandalizado la sede de Casa Aguayo y hasta intentaron incendiarla, situación que complica la generación de acuerdos con las jóvenes.

"Nosotros estamos dispuestos al diálogo para que hablemos con todos, pero sin privilegios porque es una normal como todas, no por condiciones radicales vamos a ceder ante presiones (...) nosotros vamos a ser tolerantes, vamos a dialogar. Las llamó a que no actúen así yo no me voy a quedar callado", dijo.