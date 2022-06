Cuestiona Barbosa agresión de normalistas de Teteles a jóvenes (VIDEO)

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) intervendrá en la situación que se vive en la Normal Rural de Teteles de Ávila Castillo, luego de que integrantes del Consejo Estudiantil agredieron a compañeras por no participar en una marcha, a quienes el mandatario Miguel Barbosa garantizará su seguridad.

El mandatario calificó como reprochables los actos que se dieron a conocer a través de videos, en los que normalistas agreden a compañeras por no estar a favor de su movimiento, por lo que anunció que atenderá su solicitud de intervención; pero sin otorgarles algún tipo de privilegio.

? #Estado | El gobernador @MBarbosaMX calificó como reprochables las agresiones que recibieron normalistas de #Teteles de Ávila Castillo por parte del Consejo Estudiantil por no participar en una marcha pic.twitter.com/WyLSrAIsYc

En ese sentido, explicó que su administración está abierta a dialogar con las jóvenes afectadas y en general con toda la comunidad de la Normal Rural del municipio; aunque sentenció que no van a ceder a presiones, pues en el tiempo que va de su administración han tratado de exigir que se cumplan sus peticiones por la vía del vandalismo.

“Nosotros estamos dispuestos al diálogo para que hablemos con todas; pero sin privilegios. No por condiciones radicales vamos a ceder ante presiones (...) me mandaron un oficio para dialogar, pero no conmigo, van a hablar con el secretario de Educación y a generar acuerdos”, agregó.