Lalo Rivera demuestra insensibilidad al no extender periodo de prueba de parquímetros: Herrera (VIDEO)

El diputado morenista Iván Herrera recriminó la negativa del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez de aplazar el periodo de socialización del programa de los parquímetros, por lo que el edil demuestra insensibilidad ante la ciudadanía.

El alcalde @eduardorivera01 responde a los exhortó de los diputados de Morena sobre extender el tiempo de adaptación para Parquímetros, dijo que no habrá más prórroga, las multas comenzarán aplicar en julio. pic.twitter.com/b16b9AnUwm

En entrevista a Diario CAMBIO Herrera condenó la omisión de Rivera Pérez e insistió que sólo se está perjudicando a los poblanos sin más, y a la vez deja en claro que su programa se trata más de un tema recaudatorio que una política de movilidad que beneficie la circulación en el primer cuadro de la ciudad.

“Esto nos habla de una persona que no le gusta gobernar junto con los ciudadanos y ciudadanas, y pues esto es una prueba más de que es un tema recaudatorio más que una política de movilidad. No busca los consensos, busca ganar venciendo y esa no es la forma correcta; eso delata un pensamiento cerrado y unilateral y poco empático”, sentenció el diputado morenista.