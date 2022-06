Gandallas que finjan su secuestro ya tendrán castigo penal, alistan reforma (VIDEO)

Los ‘gandallas’ que finjan su secuestro con el objetivo de conseguir dinero a costa de un supuesto rescate recibirán un castigo penal, toda vez que el gobernador Miguel Barbosa Huerta presentará una iniciativa para sancionar a quienes se hagan ‘los vivos’ e incurran en esta falta.



? #URGENTE | El gobernador @miguelbarbosa preparará una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar a aquellas personas que finjan su secuestro con el objetivo de obtener dinero #Puebla pic.twitter.com/QkLdyH7VSC

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 22, 2022

Luego del polémico caso de Edu, originario de San Martín Texmelucan, quien simuló estar desaparecido para pedir rescate, el mandatario propuso incluir en el Código Penal una sanción para quienes incurran en un falso reporte y realmente estén escondidos en algún sitio voluntariamente.

El mandatario recordó que en su momento tuvo conocimiento del reporte de los hechos y explicó que cuando se consultó a los padres del supuesto agraviado no tenían intención de presentar una denuncia para que la Fiscalía General del Estado iniciara las acciones de búsqueda.

Derivado de ello, consideró que los padres o tenían conocimiento de los planes de Edu para conseguir 500 mil pesos y liquidar sus deudas por 250 mil pesos, o sospechaban que no fue secuestrado realmente, ya que cuando acudieron a formalizar la denuncia no dieron muchos datos del joven.

Aún con esta situación generaron una movilización de más de 50 habitantes de San Juan Tuxco y bloquearon la Autopista México-Puebla en ambos sentidos, para exigir que se localizara al joven que supuestamente fue levantado cuando viajaba en su moto.



"Yo no sé si ese señor tiene responsabilidad o no, no lo sé, pero es lamentable que haya ese tipo de comportamientos y sí les digo que he encargado al Consejero Jurídico que prepare una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar este tipo de asuntos", manifestó.



Edu N, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, fingió su secuestro en San Martín Texmelucan y escapó a la Ciudad de México con el objetivo de pedir un rescate de 500 mil pesos para pagar una deuda de 250 mil pesos que tenía.

Fiscalía avala propuesta

Por otra parte el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, avaló la propuesta legislativa del gobernador, pues explicó que esto daría una certeza penal para que actúen contra personas que finjan su secuestro, debido a que esto engaña a la autoridad y los distrae de casos que de verdad tengan relevancia.