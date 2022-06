"Ya no tienen que estar dando bandazos" dice Barbosa a ediles sobre estrategias de seguridad

"Ya no tienen que estar dando bandazos", ese fue el mensaje del gobernador Miguel Barbosa Huerta a los alcaldes de Puebla luego de 9 meses de administración, período en el que consideró ya debieron de consolidar sus estrategias, especialmente en materia de seguridad.

En conferencia el mandatario reconoció que hay municipios en la entidad que tienen serios problemas de inseguridad pública, como lo son San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Acatlán y Piaxtla, por mencionar algunos.

En ese sentido, apuntó que los presidentes municipales de estas demarcaciones deberían trabajar más en sus planes de seguridad, que después de 9 meses de gestión, ya tendrían que estar en función

Específicamente en el caso de San Martín Texmelucan consideró que tiene una situación de inseguridad marcado desde la primera administración de Norma Layón Aarún, aunque reconoció que la policía de esta demarcación es de las pocas que colaboran en detener delincuentes.

"Decirles que ya es tiempo de que todas las administraciones municipales hayan consolidado las estrategias de seguridad, ya no tienen que estar ahí dando bandazos no ya no (...) hay lugares complicados que tenemos que resolver, Piaxtla por ejemplo, Acatlan, Tecamachalco", apuntó.