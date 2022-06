Camarillo e Isabel Merlo minimizan denuncia de Morena en su contra por hacer campaña en Hidalgo (VIDEO)

El líder del Revolucionario Institucional dijo que los morenistas solamente tienen la intención de amedrentarlos, por lo que se mostró confiado en que no procederá

Los diputados priistas Néstor Camarillo Medina e Isabel Merlo Talavera negaron violaciones a la ley por acudir a eventos de campaña en Hidalgo como acusa Morena, afirmando que sólo se tratan de ataques de dicho partido.

El líder del tricolor en la entidad aseguró que no se incurrió en ninguna violación a la ley ya que no se utilizaron recursos públicos, además de que acudió a los mítines de campaña usando sus propios medios y en días no laborales.



De igual manera indicó que al ocupar la dirigencia estatal del partido, cuenta con el derecho de acudir en apoyo a los candidatos de otras entidades, situación que también ha sido utilizada por Morena y sus autoridades.

En ese sentido, contempló que la denuncia que fue interpuesta en su contra no va a proceder, tratándose más de un acto de intimidación por parte de la institución morenista en contra del PRI.



“No va a proceder, es una denuncia muy simple. La hicieron para tratar de amedrentarnos, no le tenemos miedo a Morena y esas denuncias", expresó.



Por su parte la diputada y secretaria general del PRI, Isabel Merlo, aseguró que la asistencia a los eventos fue en ejercicio de sus derechos políticos, por lo que también negó que se haya generado una intromisión al proceso electoral.

Añadió que ya se ha dado respuesta a la denuncia que existe en su contra, por lo que se esperará al resolutivo que emita el INE, confiando en que todo se trata de una presunción errónea por parte de los denunciantes.

Al igual que Camarillo Medina, Isabel Merlo negó el uso de recursos públicos durante los eventos partidistas en los que participó en Hidalgo.

El pasado 15 de junio, Néstor Camarillo e Isabel Merlo fueron denunciados ante el INE por supuestas interferencias en el proceso electoral de Hidalgo, aplicándoseles en primera instancia medidas cautelares por ello.