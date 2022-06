La dirigencia de Morena se ganará con votos, no con gritos ni sombrerazos, señala MBH (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta les recordó a los aspirantes a la dirigencia de Morena en Puebla que la elección se resolverá con votos y no “a gritos, sombrerazos y con cónclaves pequeñitos de gente pequeñita”, esto luego de que un grupo de militantes afines a Claudia Rivera Vivanco convirtieron una asamblea informativa en un mitin promocional en favor a la ex alcaldesa.

En conferencia el titular del Ejecutivo consideró que es hasta cierto punto normal que los aspirantes a integrar el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido lopezobradorista en Puebla comiencen a realizar actos para ganar simpatía entre la militancia y obtener su apoyo en la asamblea distrital y estatal.

Agregó que la elección de los nuevos dirigentes se resolverá con votos y no a través de eventos con una convocatoria masiva, pues añadió que muchos de los aspirantes temen someterse al juicio de militancia y por ello pretenden ganar con ‘las grillas y sombrerazos’.

“Eso se va a resolver pronto no así como quisieran muchos, a base de gritos y sombrerazos, los puros y los fundadores que no han hecho nada. Se va a resolver con votos sale y eso es lo que tienen miedo, a que los votos resuelvan las cosas y no las grillas, las intrigas, todas esas cosas de cónclaves pequeñitos de gente pequeñita y que sea dirigente el que tenga más votos”, dijo el gobernador.