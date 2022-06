DIF Estatal llevará a vacunar a niñas y niños de 5 a 11 años que están en sus casas de asistencia (VIDEO)

El Gobierno de Puebla llevará a las niñas y niños de 5 a 11 años que viven en las casas de asistencia del Sistema Estatal DIF a vacunarse en los siguientes días, además de que el mandatario Miguel Barbosa exhortó a padres de familia a que lleven a sus hijos a inocularse contra el coronavirus.



#MundoCovid |?? El gobernador @MBarbosaMX llamó a padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunarse contra el #Coronavirus, además instruyó que esta semana se lleve a los niños que están bajo cuidado en las casas del DIF a recibir el biológico de #Pfizer Pediátrico. pic.twitter.com/qU5d4azSq6

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 27, 2022

El titular del Ejecutivo instruyó a las autoridades del patronato que del 28 al 30 de este mes lleven a los pequeños que viven en resguardo del Estado a que reciban su primera dosis de Pfizer Pediátrica, esto con el objetivo de que estén protegidos ante el avance de la quinta ola de contagios.

Además hizo un llamado a los padres de familia de la capital poblana a que lleven a sus hijos a vacunarse, pues si bien es un tema voluntario, no hay razones por las cuales no proteger a los menores y reciban el biológico contra el coronavirus.



“Llevar a los niños de 5 a 11 años es un asunto de responsabilidad frente a los menores, llevarlos, los niños que estén en las casas del DIF hay que hacer que se vacunen en estos días (…) yo no veo un argumento de algún padre para decidir no vacunar a un niño, a su hijo”, apuntó.



Barbosa Huerta reconoció que las vacunas contra el Covid no acabarán con la enfermedad de manera inmediata, pero provocan que si un poblano se contagia no tenga mayores síntomas a los de un resfriado y su salud no se comprometa por la inmunidad que proveen las dosis.

A partir de este martes, la Secretaría de Salud aplicará poco más de 200 mil dosis de Pfizer Pediátrica a niñas y niños de la capital poblana entre 5 y 11 años, grupo etario que por fin recibirá su primera dosis contra el COVID-19; además de que pueden acudir rezagados por su tercera dosis o segundas en menores de 18 años.