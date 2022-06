Congreso debe priorizar otros temas antes que la tauromaquia, dice Néstor Camarillo (VIDEO)

El Congreso del Estado debe analizar temas de mayor prioridad legislativa antes que la propuesta para prohibir la tauromaquia, consideró el diputado priista Néstor Camarillo Medina.

En entrevista el legislador local apoyó la postura del coordinador de los diputados de Morena, Sergio Salomón Céspedes, al considerar que el tema debe de ser discutido al interior del Congreso del Estado y no hacerse un parlamento abierto.

De igual manera consideró que dentro del Poder Legislativo existen otros temas de mayor prioridad que requieren de mayor atención para poder sacar adelante, antes de que haya una discusión sobre el tema de la tauromaquia.

A pesar de esta situación, Camarillo Medina afirmó estar a favor de los derechos de los animales, señalando que éstos también deben de ser tomados en cuenta.

El también dirigente estatal del PRI consideró que la iniciativa presentada por parte de la panista no se encuentra completa, por lo que debe de ser fortalecida y ser abordada de mejor manera.

Por ello es que consideró que todavía no es el momento adecuado para que se pueda abordar dicha iniciativa en la entidad poblana, indicando que ya habrá momento para que se discuta.

“Le ha faltado más robustecerla, técnicamente no es completa, no es viable en este momento, Puebla no sería el primer ni último estado en tener esta ley”, manifestó.